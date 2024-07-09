Арестович заступился за Подоляка, брат которого служил в спецслужбах РФ, и упомянул Сырского

Арестович раздает свои советы, давно находясь далеко за пределами Украины

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который недавно дал совет президенту России Владимиру Путину, как победить Украину, прокомментировал историю с братом советника главы ОП Михаила Подоляка Владимиром. Родственник Подоляка скончался в России и работал в Главном разведуправлении (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Арестович заявил, что сын за отца не отвечает и брат за брата — тоже, и то что родной брат Подоляка мог служить в спецслужбах России, "еще не делает Михаила Подоляка подлецом и преступником". Он напомнил, что родной брат Главкома ВСУ Александра Сырского тоже живет в России.

"Вот когда установят связь и действия, или бездействие Михаила Подоляка в интересах спецслужб России, это другой разговор. Но поверьте Михаил Подоляк под очень серьёзным контролем и отечественных спецслужб и зарубежных. Поэтому по факту наличия брата предъявлять претензии человеку некорректно. Мы не в Сталинские времена живём. Естественный вопрос, который возникает у людей: а осуществляют ли этот контроль отечественные и западные спецслужбы, — поверьте осуществляют", — сказал Арестович.

На вопрос ведущего, могут ли спецслужбы РФ использовать родственников для давления на наших чиновников, Арестович ответил утвердительно, но отметил, что "это никогда не получалось". Если человек не хочет продаваться, он не продается, добавил экс-советник ОП.

Далее разговор перешел на Сырского и его российских родственников. Как известно, в 1986 году его семья — родители и младший брат — переехала сначала в Костерево, а затем во Владимир, где живут до сих пор. До провозглашения Независимости Украины Александр время от времени ездил к родителям, однако теперь с ними якобы не общается.

Ведущий отметил, что родители — сильный фактор, и вполне можно предположить, что он может быть использован для давления на главкома. Арестович согласился, что это возможно.

"Можно, но этот факт должен быть доказан, что осуществлялось давление", — сказал он.

Рассуждая о конфликте интересов, бывший советник ОП сказал, что у 10 миллионов украинцев есть прямые родственные связи в России. Однако это не может являться причиной не брать их на работу, отметил он. Ведущий возразил, что есть ведь и другие люди, без родственников в РФ и не разумнее ли было бы брать их на ответственные должности.

"Есть же такие должности, для занятия которых человек должен обладать уникальным набором качеств. Я сейчас не о Сырском, неизвестно обладает он им, или нет. Или там они Подоляке, но далеко не каждый может их заместить. Это всегда конкретная проблема и конкретная дилемма. В целом скажу так: на западе не принято … наказывать или не ставить на серьёзную должность человека, у которого родной брат в Китае, например … в этой ситуации принято пристально следить", — сказал он.

Напомним, Арестович прошлой осенью выехал из Украины. После выезда он резко сменил риторику, в частности рассыпался в похвалах Путину. При этом он делал сравнение российских и украинских властей, в котором, по его мнению, россияне выглядят гораздо лучше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Арестович заявил о своей очередной профессии. Он сделал и несколько других странных заявлений.