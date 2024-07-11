Доставка генераторів з-за кордону в Україну: які є підводні камені для покупця

Є кілька варіантів, як замовити генератор з-за кордону та заощадити

У період постійних відключень світла в Україні мають попит генератори. Однак із доставкою їх з-за кордону є кілька серйозних нюансів. Головна проблема – висока ціна за доставку.

Про це експерти розповіли "Телеграф" у матеріалі: "Де дешевше купити генератор та EcoFlow. Є два варіанти, їх плюси та мінуси".

Наприклад, з AliExpress більшість енергетичних товарів з початку війни безпосередньо в Україну не доставляють через обмеження на перевезення техніки з елементами живлення транзитом через інші країни (а саме так зараз доставляють в Україну товари з Китаю).

При цьому не означає, що українці не можуть замовити з китайського майданчика повербанк або генератор. Доведеться просто переплатити.

"Телеграф" поспілкувався із постійними покупцями техніки на AliExpress. Вони радять зареєструватися в якійсь з українських служб доставки (скажімо, "Міст Експрес" чи "Нова пошта") та отримати там адресу складу у європейській країні, наприклад, у Польщі. І вже цю адресу вказати як пункт призначення при замовленні на AliExpress.

Доставка більшості товарів із цього майданчика є безкоштовною. Проте за пересилку з європейського складу доведеться заплатити. Тариф досить високий – 7-8 євро за кілограм. Тобто замовляти за такою вартістю важкий генератор не вигідно, адже доставка може перевалити за сотню євро. Водночас за повербанк переплата буде лише кілька євро.

З європейських та американських магазинів в Україну наші служби доставки також возять техніку. Проте проблема у високих тарифах. Наприклад, "Нова пошта" нараховує за товари з Amazon по 7 доларів за кожні пів кілограма. Термін доставки – від 7 днів.

Є й інші варіанти. Можна замовити доставку не більшим службам, а приватним посередникам, які зараз досить багато. Вони мають ціну від долара за кілограм ваги товару. Тобто, за доставку генератора доведеться заплатити 30—50 доларів, а зарядної станції — 5—10 доларів. Важливо врахувати, що ризик потрапити на шахраїв взагалі залишитися без товару.

Київський юрист Олександр Ярецький, який зробив свій приватний будинок енергонезалежним, розповів "Телеграфу", що частину обладнання замовляв на AliExpress.

"Придбав інвертор на 8 кіловатів та батарею на 5 кіловатів. Все разом обійшлося близько 95 тисяч гривень. В Україні це було б суттєво дорожче, бо лише батарея такої потужності коштує 2 тисячі євро", — сказав Ярецький.

За його словами, його знайома привезла із Польщі сонячні панелі й теж пристойно зекономила.

"Але із сонячними панелями легко потрапити в халепу, тут потрібна консультація фахівця, тому що можна, наприклад, купити систему, яка генеруватиме струм і одразу зливатиме його в загальну мережу. А ось простішу техніку — генератори, зарядні станції за кордоном вигідно купувати", - пояснив Ярецький.

Про те, скільки зараз коштують зарядні станції, читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Українцям не вистачає генераторів та повербанків. Що потрібно знати про ціни".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які моделі зарядних станцій зараз найпопулярніші, яка у них потужність і скільки ці пристрої коштують.