В Украине выставили на аукцион почти 50 тонн монет: сколько за них хотят

Отгрузка осуществляется за счет покупателя

Национальный банк объявил аукцион по продаже лома монет с уничтоженными признаками платежности. Общий вес лота составляет 48 056,791 кг и в него входят как копейки, так и гривны — это монеты номиналом 1, 2, 5, 25, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Державніторги.Онлайн". Стартовая цена лота — 2 000 123,64 грн. При этом все сопутствующие расходы возлагаются на будущего покупателя.

"Отгрузка металлолома с территории Национального банка осуществляется за счет покупателя, включая все расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой, взвешиванием. Национальным банком не производится сортировка монет по материалам при уничтожении изображения", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что перед тем, как продавать монеты на лом, на банкнотно-монетном дворе НБУ на них на специальном оборудовании уничтожаются изображения. После этого металлолом продают через аукционы (преимущественно металл идет на переплавку). Использовать такие монеты как платежную единицу невозможно, так как на них нет обозначений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую монету номиналом в 50 копеек можно продать почти за 185 долларов США.