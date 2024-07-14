"Треба мати освіту": офіцер 59-й ОМПБр різко відповів "Пташці" на критику командира

Він заступився за командира

Офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький різко відповів Катерині "Пташці" Поліщук, яка розкритикувала командира 59-ї ОМПБр Богдана Шевчука. Він заявив, що вона на це не мала підстав.

За словами Цеховського, Поліщук не служила у бригаді, а допомагала як волонтерка. Про це він розповів у коментарі виданню hromadske.

Цеховський різко відповів "Пташці"

"Робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира, це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав… Наша бригада на цьому напрямку тримає цю інтенсивну оборону місяцями, практично не здавши позиції. Є втрати, на жаль, ми це дуже боляче переносимо. Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави", — цитує офіцера hromadske.

Цеховський зазначив, що якби особисто бачив те, що описувала Катерина Поліщук, то обов’язково відреагував би. Офіцер заступився за командира. Він сказав, що Шевчук попри свій молодий вік робить усе можливе для забезпечення бригади. Командир не сидить на місці, а їздить по підрозділах.

"Він весь час в русі, не сидить в штабі просто, він їздить по підрозділах там і так далі. Це реально боляче, б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір", — каже Цеховський.

Нагадаємо, вдень 14 липня оборонниця Маріуполя, парамедик "Пташка" написала у соцмережах допис-звернення до Зеленського та попросила його віддати наказ на проведення службового розслідування стосовно командира 59 бригади Богдана Шевчука. Вона написала, що припинила співпрацю з 59 ОПМБр саме через нього. "Пташка" звинуватила його у халатному ставленні до власних обов’язків, що нібито призвело до втрат серед військових.

Що відомо про командира 59-ї ОМПБр читайте у матеріалі "Телеграфу" під назвою "Через його накази гинуть люди? Що відомо про командира 59 ОМПБр, проти якого виступила "Пташка". Виявляється, що цей офіцер є досить загадковою особистістю.