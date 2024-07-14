"Надо иметь образование": офицер 59-й ОМПБр резко ответил "Пташке" на критику командира

Он вступился за командира

Офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий резко ответил Екатерине "Пташке" Полищук, раскритиковавшей командира 59-й ОМПБр Богдана Шевчука. Он заявил, что у нее нет оснований для таких обвинений.

По словам Цеховского, Полищук не служила в бригаде, а помогала как волонтер. Об этом он рассказал в комментарии изданию hromadske.

Цеховский резко ответил "Пташке"

"Делать выводы и давать оценку работе любого командира, это совсем неправильно. Для этого нужно иметь определенное образование, знания и так далее. А давать оценку, потому что кто-то где-то сказал… Наша бригада на этом направлении держит эту интенсивную оборону месяцами, практически не сдав позиции. Есть потери, к сожалению, мы это очень больно переносим. Чтобы говорить о том, что командир хороший, а тот плохой, нужно иметь какие-то основания", — цитирует офицера hromadske.

Цеховский отметил, что если бы лично видел то, что описывала Екатерина Полищук, обязательно бы отреагировал. Офицер вступился за командира. Он сказал, что Шевчук, несмотря на свой молодой возраст, делает все возможное для обеспечения бригады. Командир не сидит на месте, а ездит по подразделениям.

"Он все время в движении, не сидит в штабе просто, он ездит по подразделениям там и так далее. Это реально больно, бьет по моральному духу, и вообще такое нельзя выносить на пространство", — говорит Цеховский.

Напомним, днем 14 июля защитница Мариуполя, парамедик "Пташка" написала в соцсетях сообщение-обращение к Зеленскому и попросила его отдать приказ на проведение служебного расследования в отношении командира 59 бригады Богдана Шевчука. Она написала, что прекратила сотрудничество с 59 ОПМБр именно из-за него. "Пташка" обвинила его в халатном отношении к собственным обязанностям, что якобы привело к потерям среди военных.

Что известно о командире 59-й ОМПБр читайте в материале "Телеграфа" под названием "Из-за его приказов гибнут люди? Что известно о командире 59-й ОМПБр, против которого выступила "Пташка". Оказывается, что этот офицер является довольно загадочной личностью.