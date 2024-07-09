На чому їздить Петро Порошенко: від дешевої Skoda до преміальних позашляховиків (фото)

П'ятий Президент України є поціновувачем люксових Mercedes-Benz і не тільки

Коли мова заходить про автомобілі українських політиків, багато хто згадує розкішну колекцію Віктора Януковича, яка стала символом розкоші та марнотратства. Проте автопарк іншого експрезидента, Петра Порошенка, хоч і скромніший, також вартий уваги.

Гаражна колекція Порошенка оцінюється в кілька сотень тисяч доларів, що для багатої родини Порошенків не є чимось надзвичайним. Цей факт лише підкреслює статус сім'ї, яка давно відома своїми статками. "Телеграф" вирішив розповісти про нього детальніше.

Авто п'ятого Президента України Петра Порошенка

Під час президентства Порошенко користувався броньованим Mercedes-Benz S600 Guard попереднього покоління W221. Цей автомобіль — втілення безпеки та комфорту, здатний захистити пасажирів від стрілецької зброї та вибухів. У президентському автопарку було декілька таких автомобілів з ідентичними номерами, ймовірно, з міркувань безпеки.

У особистому користуванні Порошенка, згідно з декларацією 2017 року, був BMW 750 Li xDrive 2011 року випуску. Цей розкішний седан оснащений потужним двигуном та повним приводом, що забезпечує комфорт та динаміку на найвищому рівні.

Range Rover того ж 2011 року — це преміальний позашляховик, який поєднує в собі розкіш та неперевершені позашляхові можливості. Цей автомобіль ідеально підходить як для офіційних заходів, так і для відпочинку на природі. Також родина Порошенків володіла Mercedes Vito 2010 року — практичний мінівен, який може використовуватися для сімейних подорожей або перевезення невеликих вантажів.

Honda CMX 1100D

З часом колекція Порошенка оновлювалася. У декларації за 2023 рік з'явився мотоцикл Honda CMX 1100D. Він коштує близько 13 тисяч доларів в Україні.

Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2015 року — це новіша версія представницького седана, оснащена повним приводом для кращої керованості та безпеки.

Volvo S90 2.0 T8 Inscription 2021 року — сучасний гібридний седан, який поєднує в собі шведську розкіш, інноваційні технології та екологічність. Машина не з дешевих — зараз в Україні її можна придбати за близько 70 тисяч доларів.

На сина Олексія зареєстровано Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2014 року випуску — ще один представник преміального сегмента. Зараз таке авто коштує від 50 до 60 тисяч доларів в Україні.

Також раніше повідомлялось, що в автопарку Порошенка є Jaguar XF 4,2 2008 року випуску і катер Bayliner 185. Але підтверджень цьому наразі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про автомобілі, на яких їздив Кучма. Тут є і Mercedes за 500 тисяч доларів, і броньований лімузин з радянськими килимками.