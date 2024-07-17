В нескольких областях Украины жара сменится дождем, однако есть и плохие новости

Погода резко изменится в 13 областях Украины

На большей части территории Украины держится аномальная жара, так что новости о долгожданном дожде могли бы порадовать немало украинцев. В украинском гидрометцентре в среду, 17 июля, предупредили о том, что в ряде областей следует ожидать ливня.

Однако вместе с желанной прохладой на регионы надвигаются ураганы, с градом и шквалами. Об этом предупреждает ГСЧС Украины.

"Синоптики спрогнозировали, что в течение дня, 17 июля, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град (диаметр 6-19) мм), шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В столице и Киевской области ухудшения погодных условий следует ожидать во второй половине дня. В других регионах страны погода останется жаркой.

К слову, "Телеграф" рассказывал о том, как ливни с градом обрушились сразу на три региона Украины. Видео публиковали очевидцы происшествия.