Дві тисячі гривень за поїздку в коридорі: у мережі скандал через потяг "УЗ", у компанії вже відповіли

У компанії рекомендують вимагати компенсацію

Пасажири поїзда "Відень — Будапешт — Чоп" були змушені сидіти в коридорі через те, що в поїзді не вистачило місць. Квитки було куплено через сайт Укрзалізниці, проте компанія каже, що не відповідає за цей рейс.

Інформацією про це поділився автор youtube-каналу "Залізні магістралі" Олег Васильєв у своєму Facebook. За його словами, неприємна ситуація сталася з блогером Владою Юрченком 19 липня.

"Вона зазначила, що купила квиток через ресурси Укрзалізниці з Будапешта до Чопа. Однак їй та іншим пасажирам не вистачило місць. Виявилося, що на одне вільне місце претендувало 5 осіб, а вагон вказаний у квитку не існує. Тому пасажири, які заплатили по 2 тис. грн за проїзд, їхали на підлозі в коридорі", — йдеться у повідомленні.

Васильєв додав, що українці не вперше скаржаться на цей маршрут (№146/143) та нестачу там вільних місць.

Своєю чергою в "УЗ" кажуть, що цей поїзд є формуванням угорської залізниці, а українська компанія проводить продаж квитків згідно із заявленою схемою поїзда перевізника.

У подібних ситуаціях там рекомендують зайняти будь-яке сидяче місце не тільки в чопській групі, а й, наприклад, у румунській.

"Зауважте, що вона відчеплюється у Дебрецені приблизно о 16:28, тому треба не забути повернутись у Чопську групу, щоб не поїхати у Румунію, але якщо це місце зарезервував інший пасажир і він приходить, потрібно його звільнити і пересісти на інше вільне місце", — повідомили в компанії.

Після повернення там рекомендують скласти скаргу на вокзалі чи онлайн, а також вимагати компенсацію від перевізника MAV START, який не надав оплачену послугу.

Як повідомлялося раніше, у поїзді "Запоріжжя – Ужгород" днями померла пасажирка. Вона їхала у вагоні, який не облаштований кондиціонером.