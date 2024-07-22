Тариф на газ: скільки українці платитимуть з 1 серпня

Українців закликали не хвилюватися про несподівані зміни

Після червневого зростання цін на електроенергію багатьох українців хвилює питання, чи зросте ціна на газ наступного місяця. З 1 серпня тарифи на газ залишаться без змін.

Більшість українських побутових споживачів (98%) отримує газ від компанії "Нафтогаз України". Його ціна складає 7,96 грн за кубометр.

Такий тариф діятиме як мінімум до кінця квітня 2025 року. Як зазначили у "Нафтогазі", компанія забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств, які отримують блакитне паливо відповідно до річного тарифного плану "Фіксований".

"Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов'язань перед вами. З ГК "Нафтогаз України" ви можете не хвилюватися про несподівані зміни у ваших комунальних платежах", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ вже натякає на потребу у знятті мораторію на підняття тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці, які виїхали з тимчасово окупованого Маріуполя, отримували електронні рахунки від Нафтогазу. Від них вимагали оплати газу, бо люди там не жили.