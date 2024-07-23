Число растет? Сколько украинцев готовы отдать территории РФ ради мира (опрос)

Прослеживается постепенный рост тех, кто готов к территориальным уступкам

Количество украинцев, готовых к окончанию войны ценой потери территорий, выросло втрое. В частности, в мае 2022 только около 8-10% респондентов были готовы пожертвовать территориями в обмен на мир, в декабре 2023 года — 19%, в мае 2024 года — до 32%.

Об этом идет речь в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 16 — 22 мая и 20 — 25 июня 2024 года. Там также отмечается, что категорически против любых территориальных уступок врагу — 55% граждан.

"По сравнению с маем 2023 стало заметно больше тех, кто готов к территориальным уступкам, но при этом во всех регионах таких – не более трети. И также во всех регионах (в частности, на Юге и Востоке) больше тех, кто выступает против никаких уступок, чем поддерживающих уступки", — отмечают в КМИС.

Практически четверть респондентов (73%) хотят отгораживания от России. Респонденты выразили пожелание, чтобы между Украиной и Россией были закрыты границы, визы и таможни (аналогичный показатель среди тех, кто против никаких уступок — 79%).

Чуть меньше половины респондентов (46%) считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию или осуществить физический геноцид. А вот среди тех, кто против каких-либо уступок — 68%. При этом 5% разделяют пророссийский нарратив, что Россия "стремится осуществить денацификацию и демилитаризацию без посягательства на независимость Украины".

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