Переживала не за себе: донька Фаріон розповіла про останні тижні життя матері

Громадська діячка не отримувала погроз

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишина впевнена, що її матір вбили на замовлення. Вона вимагатиме довічного ув’язнення для затриманого, якому вже оголосили підозру в умисному вбивстві.

Громадська діячка не отримувала жодних погроз та не переживала за свою безпеку в останні тижні. Про це Софія Семчишина розповіла журналістам після брифінгу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Ірину Фаріон вбили на замовлення

"Слідство триває, шукають замовників. Вони (правоохоронні органи ― ред.) зробили все, що могли. Ми будемо боротися, але я впевнена, що це вбивство замовлене", ― сказала Семчишина.

У доньки Фаріон немає припущень, хто б міг бути замовником. Вона не виключає, що це може бути хтось з Росії.

Жодних погроз Ірині Фаріон в останні тижні не надходило. Громадська діячка жила ідеєю та не переживала за власну безпеку. Вона більше турбувалась про рідних, зазначає Семчишина. Вона питала у доньки чи та вдома, чи вдома діти і як вони, чи позакривали вікна і двері.

"Вона за себе не переживала, бо вона жила ідеєю відстояння української нації", ― сказала Семчишина.

Підозрюваному будуть вимагати довічне покарання

Донька Фаріон відповіла, що буде вимагати довічне покарання для підозрюваного. Але вона впевнена у тому, що навіть цього для нього мало.

"Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало", ― сказала Семчишина.

Донька Фаріон розповіла, що хоче особисто бачити вбивцю своєї матері, хоч як це й тяжко. Вона повідомила про мотив. Софія Семчишина хоче розповісти своїм двом дітям хто саме вбив їхню бабусю.

Нагадаємо, що відому мовознавицю вбили у Львові 19 липня. Їй вистрілили у скроню. Лікарі боролись за життя громадської діячки, та їм не вдалось її врятувати. Ірина Фаріон померла у лікарні через декілька годин.

Хлопця, якого підозрюють у вбивстві діячки, затримали у Дніпрі 25 липня. Відомо, що він проживав з мамою. 26 липня йому вручили підозру у вбивстві Фаріон, у цей же день суд обере запобіжний захід. Ймовірно, його відправлять під арешт без права застави.

Раніше "Телеграф" писав, що підозрюваний по справі планував вбивство проросійського депутата. Насправді там був цілий список потенційних жертв.