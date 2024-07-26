Переживала не за себя: дочь Фарион рассказала о последних неделях жизни матери

Общественная деятельница не получала угроз

Дочь языковеда Ирины Фарион София Семчишина уверена, что ее мать убили по заказу. Она требует пожизненного заключения для задержанного, которому уже объявили подозрение в умышленном убийстве.

Общественная деятельница не получала никаких угроз и не переживала за свою безопасность в последние недели. Об этом София Семчишина рассказала журналистам после брифинга Министерства внутренних дел (МВД).

Ирину Фарион убили по заказу

"Следствие продолжается, ищут заказчиков. Они (правоохранительные органы ― ред.) сделали все, что могли. Мы будем бороться, но я уверена, что это заказное убийство", ― сказала Семчишина.

У дочери Фарион нет предположений, кто бы мог быть заказчиком. Она не исключает, что это может быть кто-нибудь из России.

Никаких угроз Ирине Фарион в последние недели не поступало. Общественная деятельница жила идеей и не переживала за собственную безопасность. Она больше беспокоилась о родных, отмечает Семчишина. Она спрашивала у дочери или дома, или дома дети и как они, закрыли ли окна и двери.

"Она за себя не переживала, потому что она жила идеей отстояния украинской нации", ― сказала Семчишина.

Подозреваемому будут требовать пожизненное наказание

Дочь Фарион ответила, что потребует пожизненное наказание для подозреваемого. Но она уверена, что даже этого для него мало.

"Мы ему будем требовать пожизненное наказание, но это для него и так мало", — сказала Семчишина.

Дочь Фарион рассказала, что хочет лично видеть убийцу своей матери, как это ни было бы тяжело. Она сообщила о мотиве. София Семчишина хочет рассказать своим двум детям, кто именно убил их бабушку.

Напомним, что известного языковеда убили во Львове 19 июля. Ей выстрелили в висок. Врачи боролись за жизнь общественного деятеля, но им не удалось ее спасти. Ирина Фарион скончалась в больнице спустя несколько часов.

Молодого человека, подозреваемого в убийстве деятельницы, задержали в Днепре 25 июля. Известно, что он проживал с матерью. 26 июля ему вручили подозрение в убийстве Фарион, в этот же день суд изберет меру пресечения. Вероятно, его отправят под арест без права залога.

Ранее "Телеграф" писал, что подозреваемый по делу планировал убийство пророссийского депутата. На самом деле, там был целый список потенциальных жертв.