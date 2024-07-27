Скандали навколо Голика тривають: у Bihus опублікували нове розслідування

Фірма, пов’язана з Голиком, без конкуренції отримала мільярдний підряд на ремонт лікарні у Кривому Розі

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 22 липня за результатами тендеру замовив ТОВ "СК Стройінвест" реконструкцію будівлі Криворізької міської лікарні №2 за 1,31 млрд. грн. Фірма пов’язана з фігурантом справи про злив даних НАБУ Юрієм Голиком і отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги ніхто більше не прийшов.

Про це йдеться в новому розслідуванні "Бігус.інфо". Дніпропетровська ОДА організувала тендер очікуваною вартістю 1,35 млрд. грн., але все було зроблено таким чином, щоб мінімізувати конкуренцію. По-перше, можливим учасникам торгів не надали проєкт робіт та відомість ресурсів, а по-друге, вони мали всього два тижні на створення пропозицій на мільярдний проєкт.

В результаті єдиним учасником тендеру став "СК Стройінвест". Фірма отримала підряд зі знижкою менш як три відсотки – за 1,31 млрд грн. Саме вона фігурувала в іншому розслідуванні "Бігус.інфо" та з її власником Голик під час "Великого будівництва" говорив про отримання грошей із бюджету на ремонт лікарень.

З 2022 року дніпровським "Стройінвестом" володіє Наталія Лазар, а керує Сергій Гавриленко. Перед цим фундатором був Роман Аліфонов, а директором – Юрій Кравченко. Ще раніше компанією володів та керував Денис Островський.

Юрій Голик – консультант "Великого будівництва" та колишній радник керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. У травні 2023 року у нього було вилучено телефони та стало відомо, що радник Офісу президента Георгій Біркадзе інформував Голика про перебіг розслідування НАБУ.

Крім того, в телефоні Голика було знайдено листування з підрядником, який почав отримувати держзамовлення на Дніпропетровщині саме після приходу туди команди Резніченка-Голіка, а після того як Голік зайнявся "Великим будівництвом" – почав працювати також і по ньому. Йдеться про компанію СК "Стройінвест", власником якої довгий час був (і, ймовірно, фактично залишається і зараз) бізнесмен Денис Островський. З 2016 року фірма отримала від держави майже 4,5 мільярда гривень на роботи на різних об’єктах.

Саме це Голик обговорював із Островським у листуванні. Відправник, ймовірно сам Голик, давав вказівки щодо отримання субвенцій та вимагав звітів про роботи на конкретних локаціях. Як зазначає "Бігус.інфо", за тональністю листування можна зробити висновок, що Островський у цьому процесі фактично виконує роль підлеглого. Одне з його повідомлень — "Завдання зрозумів. Буде зроблено".

Компанія продовжувала отримувати великі державні замовлення, навіть попри скандали, пов’язані з нею. Йдеться, зокрема, і про кримінальні провадження, які стосувалися можливої розтрати коштів.

З початком повномасштабної війни та призупиненням "Великого сторительства" Голик почав займатися питаннями відновлення пошкоджених та зруйнованих росіянами об’єктів. З 2023 року до відновлення було залучено "Стройінвест". Фірма отримала підряди на будівельні роботи на Запоріжжі та у Бородянці Київської області. Журналісти знайшли у кошторисах "Стройінвест" значні переплати.

Тепер компанія знову почала отримувати великі підряди на Дніпропетровщині. Свіжі фото з об’єктів, які компанія будує за державні гроші, свідчать, що Островський лише формально свого часу вийшов з-поміж власників компанії та продовжував представляти її надалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Луцький університет щодня митиме авто за десятки тисяч гривень. Він уклав відповідний тендер.