Скандалы вокруг Голика продолжаются: в Bihus опубликовали новое расследование

Фирма, связанная с Голиком, без конкуренции получила миллиардный подряд на ремонт больницы в Кривом Роге

Департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА 22 июля по результатам тендера заказал ООО "СК Стройинвест" реконструкцию здания Криворожской городской больницы №2 за 1,31 млрд грн. Фирма связана с фигурантом дела о сливе данных НАБУ Юрием Голиком и получила подряд без конкуренции, так как на открытые торги больше никто не пришел.

Речь об этом идет в новом расследовании "Бігус.інфо". Днепропетровская ОГА организовала тендер ожидаемой стоимостью 1,35 млрд. грн, но все было сделано таким образом, чтобы минимизировать конкуренцию. Во-первых, возможным участникам торгов не предоставили проект работ и ведомость ресурсов, а во-вторых у них было всего две недели на создание предложений на миллиардный проект.

В результате единственным участником тендера стал "СК Стройинвест". Фирма получила подряд со скидкой менее трех процентов – за 1,31 млрд грн. Именно она фигурировала в другом расследовании "Бігус.інфо" и с ее владельцем Голик во время "Большого строительства" говорил о получении денег из бюджета на ремонт больниц.

С 2022 года днепровским "Стройинвестом" владеет Наталья Лазарь, а руководит Сергей Гавриленко. Перед этим основателем был Роман Алифонов, а директором – Юрий Кравченко. Еще раньше компанией владел и управлял Денис Островский.

Юрий Голик – консультант "Большого строительства" и бывший советник руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. В мае 2023 года у него были изъяты телефоны и стало известно, что советник Офиса президента Георгий Биркадзе информировал Голика о ходе расследования НАБУ.

Кроме того, в телефоне Голика была найдена переписка с подрядчиком, который начал получать госзаказы в Днепропетровской области именно после прихода туда команды Резниченко-Голика, а после того как Голик занялся "Большим строительством" – стал работать также и по ней. Речь идет о компании СК "Стройинвест", владельцем которой долгое время был (и, вероятно, фактически остается и сейчас) бизнесмен Денис Островский. С 2016 года фирма получила от государства почти 4,5 миллиарда гривен на работы на разных объектах.

Именно это Голик обсуждал с Островским в переписке. Отправитель, предположительно сам Голик, давал указания по получению субвенций и требовал отчетов о работах на конкретных локациях. Как отмечает "Бігус.інфо", по тональности переписки можно сделать вывод, что Островский в этом процессе фактически выполняет роль подчиненного. Одно из его сообщений — "Задачу понял. Будет сделано".

Компания продолжала получать крупные государственные заказы даже несмотря на скандалы, связанные с ней. Речь идет, в том числе, и об уголовных производствах, которые касались возможной растраты средств.

С началом полномасштабной войны и приостановкой "Большого сторительства" Голик начал заниматься вопросами восстановления поврежденных и разрушенных россиянами объектов. С 2023 года к восстановлению был привлечен "Стройинвест". Фирма получила подряды на строительные работы на Запорожье и в Бородянке Киевской области. Журналисты нашли в сметах "Стройинвеста" значительные переплаты.

Теперь компания снова начала получать крупные подряды на Днепропетровщине. Свежие фото с объектов, которые компания строит за государственные деньги, свидетельствуют, что Островский лишь формально в свое время вышел из числа владельцев компании и продолжал представлять ее в дальнейшем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Луцкий университет будет ежедневно мыть авто за десятки тысяч гривен. Он заключил соответствующий тендер.