Російський опозиціонер вижив після атаки дрона у Києві та розповів деталі замаху

Російський опозиціонер дуже вдячний українським лікарям

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов, по будинку якого під час нічної атаки на Київ вдарив дрон окупантів, розповів деталі інциденту. За його словами, безпілотник прилетів просто перед порогом будинку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Зауважив, що прокинувся перед вибухом через звук підлітаючого БПЛА.

"Ця пекельна машинка шумить, як несправний мопед. Але цього разу набагато голосніше, з того ж напрямку, що й учора, і – головна відмінність – по ньому не було ППО (потім виявилося, що повітряну тривогу скасували за кілька хвилин до того). Рвонула ця штука дуже сильно, просто перед порогом будинку, і в мене полетіла купа скалок. Пожежу охорона, що прибігла, швидко загасила, але крові було багато, і довелося швидко-швидко їхати в госпіталь", — написав Пономарьов.

Російський опозиціонер дуже вдячний українським лікарям, які "підлатали" його буквально за дві години.

"Я зараз маю страшний вигляд, злий, сиджу в офісі і заспокоюю всіх друзів, що мені безперервно дзвонять", — написав Пономарьов.

Ілля Пономарьов після атаки дрона

"Загалом почуваюся трохи Ісмаїлом Ханією навпаки. От тільки яка держава, такі в них і повітряні атаки. Добре, що ми свого часу не встигли до ладу довести ГЛОНАСС. Думаю, його похибка мене й урятувала. До смерті було не чотири кроки, а буквально п'ять метрів. Поліція поміряла".

До слова ГЛОНАСС, про який написав Пономарьов, це спочатку радянська, а потім російська радіонавігаційна супутникова система, розроблена на замовлення Міністерства оборони СРСР. Розгортання системи у космосі зроблено за допомогою супутників "Глонасс-К" та "Глонасс-М".

Дрон, що вдарив по будинку Пономарьова

Дрон, що вдарив по будинку Пономарьова

Це була "Герань-2"

За словами Пономарьова, тепер його головне завдання полягає в тому, аби російські окупанти пожалкували про замах, який вчинили.

"Зусилля і по фронту, і по партизанам, і по санкціям не подвоїмо, а збільшимо удесятеро. У мене ще вухо не постраждало, тож є куди прагнути. І так, хто там мене читає в Москві — я до кінця війни на домі не буду, так що буду вдячний, якщо ви дасте йому спокій. Ви таку смачну ожину підірвали", — написав опозиціонер.

Зауважимо, що за словами Пономарьова, загалом це вже п'ятий замах на його життя.

Російська ФСБ у лютому цього року порушила проти Пономарьова кілька кримінальних справ — про держзраду у формі переходу на бік противника, участь у терористичній організації та публічні заклики до терору, пише російське видання Astra.

Сам Пономарьов залишив Росію у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пономарьов виступає за фінансування ЗСУ та терористичні акти в Росії як шлях до повалення режиму Володимира Путіна.