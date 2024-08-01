Российский оппозиционер выжил после атаки дрона в Киеве и рассказал детали покушения

Пономарев очень благодарен украинским врачам

Российский оппозиционер Илья Пономарев, по дому которого во время ночной атаки на Киев ударил дрон оккупантов, рассказал детали инцидента. По его словам, беспилотник прилетел прямо перед порогом дома.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Заметил, что проснулся перед взрывом из-за звука подлетающего БПЛА.

"Єта адская машинка же шумит, как неисправный мопед. Но на сей раз намного громче, с того же направления, что и вчера, и – главное отличие – по нему не било ПВО (потом оказалось, что воздушную тревогу отменили за несколько минут до того). Рванула эта штука очень сильно, прямо перед порогом дома, и в меня полетело куча осколков. Пожар прибежавшая охрана быстро загасила, но крови было много, и пришлось быстро-быстро ехать в госпиталь", — написал Пономарев.

Российский оппозиционер очень благодарен украинским врачам, которые "подлатали" его буквально за два часа.

"Я сейчас выгляжу страшно, зло, сижу в офисе и успокаиваю всех друзей, что мне непрерывно звонят", — написал Пономарев.

Илья Пономарев после атаки дрона

"В общем ощущаю себя немного Исмаилом Ханией наоборот. Вот только какая держава, такие у них и воздушные атаки. Хорошо, что мы в свое время не успели до ума довести ГЛОНАСС. Думаю, его погрешность меня и спасла. До смерти было не четыре шага, а буквально пять метров. Полиция померила", — написал Пономарев.

К слову ГЛОНАСС, о котором написал Пономарев, это сначала советская, а затем российская радионавигационная спутниковая система, разработанная по заказу Министерства обороны СССР. Развертывание системы в космосе сделано с помощью спутников "Глонасс-К" и "Глонасс-М".

Дрон, который ударил по дому Пономарева

По словам Пономарева, теперь его главная задача состоит в том, чтобы российские оккупанты пожалели о покушении, которое совершили.

"Усилия и по фронту, и по партизанам, и по санкциям не удвоим, а удесятерим. У меня еще ухо не пострадало, так что есть, куда стремиться. И да, кто там меня читает в Москве – я до конца войны на доме не буду, так что буду признателен, если вы его оставите в покое. Вы такую вкусную ежевику подорвали…"

Заметим, что, по словам Пономарева, это уже пятое покушение на его жизнь.

Российская ФСБ в феврале этого года возбудила против Пономарева несколько уголовных дел — о госизмене в форме перехода на сторону противника, участии в террористической организации и публичных призывах к террору, пишет российское издание Astra.

Сам Пономарев покинул Россию в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев выступает за финансирование ВСУ и террористические акты в России как путь к свержению режима Владимира Путина.