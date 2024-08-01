У Раді хочуть продовжити термін подання заяви про спадщину: кого це стосуватиметься

Для продовження терміну є умова

На період військового стану спадкоємцям хочуть збільшити термін на подання заяви про прийняття спадщини. Однак це нововведення стосуватиметься не всіх.

У законопроєкті № 11454 від 30.07.2024 року його ініціатор Лукашев Олександр ("Відновлення України") пропонує надати на період воєнного часу спадкоємцям додатковий термін для подання заяви про прийняття спадщини. Це буде можливо у випадку, якщо спадкоємець проживає в окупованому РФ населеному пункті або в місці, де ведуться активні бойові дії.

Спадкоємець зможе подати заяву навіть у тому випадку, якщо протягом законного терміну (шість місяців) з моменту відкриття спадщини він не міг звернутися до нотаріуса у зв’язку з обставинами, які від нього не залежали.

Проект закону

Порівняльна таблиця

Нагадаємо, що нещодавно до Верховної Ради подали законопроєкт про введення заборони на діяльність релігійних організацій з центром впливу в країні-агресорі. Група народних депутатів навіть блокувала трибуну Ради з вимогою проголосувати за законопроєкт у другому читанні.

Проте голоси зібрано не було і документ на голосування не поставили. Самі нардепи пішли на канікули до кінця серпня.