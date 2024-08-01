Скандал с восстановлением "Охматдета": в МОЗ обратились в полицию из-за победителя тендера, детали

Ляшко инициировал встречу со всеми желающими задать вопрос

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отреагировал на разгоревшийся вокруг восстановления детской больницы "Охматдет" скандал. Напомним, 8 июля заведение здравоохранения потерпело от террористического удара россиян.

По словам министра, поскольку выбор победителем конкурса ООО "Буд-технолоджі" вызвал большое недовольство в обществе, министерство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"На основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками Конкурса документов рабочей группе НДСЛ "ОХМАТДИТ" рекомендовали выбрать победителем конкурса ООО "Буд-технолоджи". О чем было публично уведомлено руководителем больницы. Пока договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые" работы. Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, именно поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачным", — написал Ляшко.

По его словам, по результатам проведения тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта больницы вышли 17 строительных компаний Украины, 14 из которых появились для проведения конкурса. Каждый участник оценивался по 5 критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение. При этом некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добродетели, в частности, из-за открытых уголовных производств.

Министр также сообщил о том, что инициировал встречу со всеми желающими задать вопрос о проведенном тендере и избранном победителе. Брифинг состоится в больнице "Охматдет", чтобы принять участие необходимо предварительно зарегистрироваться.

"Мы не просто отстроим Охматдет, а обязательно сделаем его еще лучше, мощнее и современнее", — написал Ляшко.

В заключение министр отметил стремление обеспечить максимальную прозрачность процесса восстановления больницы. Так, планируется ежедневное обнародование публичных отчетов об использовании собранных средств после подписания договора с подрядчиком.

К слову, в рамках объявленного тендера, самое дешевое предложение было у ООО "Глассо" — 41 794 592 гривны. Это сумма без налога на добавленную стоимость (НДС).

Самым дорогим предложением ознаменовалось ООО "АЛСВИТ ПЛЮС". Речь шла о сумме 645 245 578 гривен.

Победителем, как уже отмечалось, было выбрано ООО "Буд-технолоджі". Компания готова отстроить новый корпус за 307,447 млн грн.

Напомним, семьи, пострадавшие в результате атаки по "Охматдету", имеют право на единовременную денежную помощь. Ее максимальная сумма – 54 тысячи гривен.