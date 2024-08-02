"Українці вистояли": Зеленський заговорив про швидке закінчення війни (відео)

За його словами, у серпні готуються новини щодо більшої консолідації

Володимир Зеленський після доповіді про ситуацію на Покровському напрямку сказав про найшвидше закінчення війни. Він вважає це головною потребою України.

Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці в Телеграм. Він каже, що серед доповідей Олександра Сирського, Рустема Умєрова та Буданова була й доповідь Міністерства закордонних справ.

"Доповідали МЗС і міжнародники Офісу щодо наших особливих зовнішньополітичних можливостей, — це можливості як мінімум тримати Україну в фокусі світової уваги, збільшувати підтримку, робити ефективну адвокатію українських потреб і головної потреби — якнайшвидше і справедливо закінчити цю війну", — каже глава держави.

Президент додав, що українці в цій війні вистояли і багато змогли. Він наголосив: "Бо не лише всередині держави об'єдналися, а роками утримують єдність світу заради України".

За його словами, у серпні готуються новини щодо більшої консолідації. Проте для цього потрібно, щоб ще попрацював Уряд і Рада.

Раніше "Телеграф" писав, що план для другого Саміту миру буде готовий до листопада. За словами Зеленського, йому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності нашої країни.