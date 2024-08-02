"Украинцы выстояли": Зеленский заговорил о скором окончании войны (видео)

По его словам, в августе готовятся новости о большей консолидации

Владимир Зеленский после доклада о ситуации на Покровском направлении сказал о скорейшем окончании войны. Он считает это главной потребностью Украины.

Об этом сказал он в видеообращении на своей странице в Телеграмме. Он говорит, что среди докладов Александра Сырского, Рустема Умерова и Буданова был доклад Министерства иностранных дел.

"Докладывали МИД и международники Офиса относительно наших особых внешнеполитических возможностей, — это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, оказывать эффективную адвокатию украинских потребностей и главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну", — говорит глава государства.

Президент добавил, что украинцы в этой войне выстояли и много смогли. Он подчеркнул: "Ибо не только внутри государства объединились, а годами удерживают единство мира ради Украины".

По его словам, в августе готовятся новости о большей консолидации. Однако для этого нужно, чтобы еще поработало Правительство и Совет.

Ранее Телеграф писал, что план для второго Саммита мира будет готов к ноябрю. По словам Зеленского, ему будет предшествовать ряд переговоров с разными странами по территориальной целостности нашей страны.