Процесс вручения повестки в Украине будут снимать на камеру: что это изменит
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Снимать процесс вручения повестки смогут снимать обе стороны
Сотрудники ТЦК обязаны зафиксировать момент вручения повесток на камеру. Для этого им уже приобрели в достаточном количестве бодикамеры.
Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Obozrevatel. Он добавил, что фиксировать процесс могут не только сотрудники ТЦК.
По словам нардепа, военнообязанный, у которого проверяют документы или которому вручают повестку, также имеет право фиксировать процесс. Он может и фотографировать, и снимать видео.
"Гражданин может делать то, что не запрещено. А это не запрещено", — отметил Федор Вениславский.
Он добавил, что сотрудники ТЦК имеют право останавливать людей на улице и вручать им повестки, заполняя пустой бланк, только с подписью и печатью.
"Если представитель ТЦК является лицом, уполномоченным на выписывание повестки, а военнообязанный по закону может быть мобилизованным, и это установлено, то проблем в месте выписывания повестки не вижу", — дополнил нардеп.
Ранее "Телеграф" писал, может ли забронированный военнообязанный не являться по повестке в ТЦК. Также мы рассказывали, возможно ли отказаться от повестки и не платить штраф.