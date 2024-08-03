Процесс вручения повестки в Украине будут снимать на камеру: что это изменит

Снимать процесс вручения повестки смогут снимать обе стороны

Сотрудники ТЦК обязаны зафиксировать момент вручения повесток на камеру. Для этого им уже приобрели в достаточном количестве бодикамеры.

Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Obozrevatel. Он добавил, что фиксировать процесс могут не только сотрудники ТЦК.

По словам нардепа, военнообязанный, у которого проверяют документы или которому вручают повестку, также имеет право фиксировать процесс. Он может и фотографировать, и снимать видео.

"Гражданин может делать то, что не запрещено. А это не запрещено", — отметил Федор Вениславский.

Он добавил, что сотрудники ТЦК имеют право останавливать людей на улице и вручать им повестки, заполняя пустой бланк, только с подписью и печатью.

"Если представитель ТЦК является лицом, уполномоченным на выписывание повестки, а военнообязанный по закону может быть мобилизованным, и это установлено, то проблем в месте выписывания повестки не вижу", — дополнил нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, может ли забронированный военнообязанный не являться по повестке в ТЦК. Также мы рассказывали, возможно ли отказаться от повестки и не платить штраф.