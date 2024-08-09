Прогноз погоды на выходные: какие области польют дожди и где ждать +33 градуса

До осени осталось 22 дня

В выходные в Украине будет комфортная летняя погода, только на юге ожидается жара до +33 градусов. Некоторые области в субботу-воскресенье накроют дожди.

Какая погода будет в субботу

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди, местами с грозами 10 августа, ожидаются на Волыни, Ровенщине, в северных и местами центральных областях. Также дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины — без существенных осадков.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью столбики термометров в Украине покажут +13 +21 градус. В дневное время воздух прогреется до 24-33 градусов выше нуля.

Какая погода будет в воскресенье

В воскресенье, по прогнозу Диденко дожди возможны утром на Киевщине и Полтавщине. На остальной территории страны осадков не ожидается. В Укргидрометцентре тоже прогнозируют ясную погоду. Ночью температура воздуха составит 13-22 градуса с отметкой "плюс", днем воздух прогреется до +22 +31 градуса.

По прогнозу Диденко, в Киеве в выходные возможны локальные дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться около +26 градусов.

"Жара усилится с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада. Далее жаркая погода распространится на большую часть Украины", — предупредила она.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко рассказала "Телеграфу", как война влияет на погоду. Она дала прогноз на предстоящую зиму.