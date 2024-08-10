"Людина може тебе послати та піти": співробітник ТЦК розповів, що вони не мають права робити

Є чіткі правила

Співробітники територіальних центрів комплектування можуть затримувати військовозобов’язаних лише в одному випадку — якщо чоловік перебуває в розшуку. Крім того, відбуватися це може лише у присутності поліцейських.

Якщо людина не перебуває у розшуку — військкомат не має права її затримувати. Про це розповів військовий Полтавського ТЦК СП Олександр Мацько в інтерв’ю "Суспільне. Полтава".

"Людина може тебе послати, розвернутись і піти. Ми нічого не можемо зробити. Затримувати може тільки працівник поліції, я маю право тільки сповістити", — зазначив він.

Водночас, за словами військового, співробітники ТЦК мають право затримати військовозобов’язаного, якщо він перебуває у розшуку за порушення військового обліку. Однак обов’язковою умовою для цього є присутність представників поліції.

Варто зазначити, що згідно з оновленим законом про мобілізацію, до 16 липня поточного року оновити свої дані мали військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Ті, хто цього не зробив, є порушниками воєнного обліку. ТЦК можуть подавати таких осіб у розшук. Оновити дані можна і зараз, але є великий шанс отримати чималий штраф.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках можуть мобілізувати заброньованих чоловіків. Бронювання може бути анульоване.