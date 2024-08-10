"Куряни", "курці", "курчата"? Українці сперечаються, як правильно називати мешканців Курської області

Допоможе розібратись просте правило

На тлі новин про бойові дії та захоплення Курської області Росії, в мережі українці сперечаються, як же правильно називати жителів цього регіону. "Курці", "куряни" чи "курчата"?

"Телеграф" знайшов відповідь, що допоможе українцям не допускати граматичної помилки.

Більшість стверджує, що правильним варіантом буде "курці" або "курець", але це помилка.

Суфікс —ець додається до найменування жителів населених пунктів з суфіксами -град, -піль. Тобто Мирноград — мирноградець.

У назві Курська та області суфікс -ськ, до якого слід додавати -анин. Так, не "курець", а "курянин" і не "курка", а "курянка". Аналогічно утворюються найменування жителів Харкова — харків'янин, Вінниці — вінничанин.

Внести ще більше ясності у це питання допоможе просте правило: "Найменування жителів островів, басейнів рік, територій, які є складниками держав, та назви жителів міст, що вживаються у формі множини, також утворюються за допомогою суфікса -ець: Україна — українець".

Дана ілюстрація допоможе легше запам'ятати правило.

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