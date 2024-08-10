"Куряни", "курці", "курчата"? Украинцы спорят, как правильно называть жителей Курской области

Поможет разобраться простое правило

На фоне новостей о боевых действиях и захвате Курской области России, в сети украинцы спорят, как правильно называть жителей этого региона. "Курці", "куряни" или "курчата"?

"Телеграф" нашел ответ, который поможет украинцам не допускать грамматической ошибки.

Большинство утверждает, что правильным вариантом будет "курці" или "курець", но это ошибка.

Суффикс -ець добавляется к наименованию жителей населенных пунктов с суффиксами -град, -піль. То есть Мирноград – мирноградець.

В названии Курська и области суффикс -ськ, к которому следует добавлять -анин. Так, не "курець", а "курянин" и не "курка", а "курянка". Аналогично образуются наименования жителей Харкова — харків'янин, Вінниці — вінничанин.

Внести еще больше ясности в этот вопрос поможет простое правило: "Наименование жителей островов, бассейнов рек, территорий, составляющих государств, и названия жителей городов, употребляемых в форме множественного числа, также образуются с помощью суффикса -ець : Україна — українець".

Данная иллюстрация поможет лучше понять правило.

Напомним, что филолог назвала типичные искажения украинского языка. Среди популярных — "приймати міри" и "попередити хворобу".

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