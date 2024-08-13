Допуск лише за паспортом із позначкою: в одній із областей України ввели обмеження для громадян

Громадян просять з розумінням поставитися до обмежень

У прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області запроваджено обмеження на переміщення всіх категорій громадян. Це пов'язано з збільшенням інтенсивності бойових дій та активізацією ДРГ.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook. Наголошується, що допуск осіб на вказану територію здійснюватиметься за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

"Прохання з розумінням поставитися до впровадження таких тимчасових обмежувальних заходів", — звернулися до громадян у Генштабі.

Тим, кому необхідно отримати детальнішу інформацію про обмеження переміщення у зазначених районах, можна звернутися до диспетчерського пункту Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Консультацію в диспетчерському пункті можна отримати у телефонному режимі. Генштаб вказав наступний номер, яким можна звертатися громадянам — +380960322339.

Нагадаємо, раніше спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів "Телеграфу", що зараз відбувається у прикордонних з РФ районах України.