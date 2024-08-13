Допуск только по паспорту с отметкой: в одной из областей Украины ввели ограничения для граждан

Граждан просят с понимаем отнестись к ограничениям

В приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области введены ограничения на перемещение всех категорий граждан. Это связано с увеличением интенсивности боевых действий и активизацией ДРГ.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили на странице Генштаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что допуск лиц на указанную территорию будет осуществляться по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

"Просьба с пониманием отнестись к внедрению таких временных ограничительных мер", — обратились к гражданам в Генштабе.

Тем, кому необходимо получить более детальную информацию об ограничении перемещения в указанных районах, можно обратиться в диспетчерский пункт Сумского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Консультацию в диспетчерском пункте можно получить в телефонном режиме. Генштаб указал следующий номер, по которому можно обращаться гражданам — +380960322339.

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал "Телеграфу", что сейчас происходит в приграничных с РФ районах Украины.