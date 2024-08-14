Бизнес на водительских правах. Как выглядит новая "схема" покупки в сервисных центрах

Экзаменаторы освоили "пассивный доход" за 20 минут

Последние несколько лет в Украине стали периодом изменений и реформ по получению водительских прав. Правила постоянно совершенствуют: машины и кабинеты напичканы камерами видеонаблюдения, а теорию можно учить своими силами. Ученики не ограничены количеством попыток и меньше опасаются, что экзаменатор завалит их на третьей попытке выезда в город.

Но какими бы амбициозными ни казались эти нововведения, коррупционеры сумели приспособиться. Правда, в оригинальном формате — теперь это пассивный заработок, который в школе коррупционных стартапов можно было бы назвать "Как заработать 20 000 грн за 20 минут".

"Телеграф" пообщался с несколькими инструкторами, чтобы выяснить, что придумывают делки в сейчас.

Секрет пассивного заработка

По свидетельству инструктора, пожелавшего остаться анонимным, "решавшие" у сервисных центров никуда не исчезли. Однако есть несколько изменений, которые делают их работу более сложной:

Теоретический экзамен теперь сдают только самостоятельно, ведь классы оборудованы камерами;

теперь сдают только самостоятельно, ведь классы оборудованы камерами; Практический экзамен проходит в условиях съемки, в частности, видно, кто именно находится за рулем. Другая камера направлена на ноги пассажира на переднем сиденье, чтобы тот не нажимал педали вместо ученика.

Главное отличие в том, что ранее третьи лица давили на педали за ученика, помогая сдать экзамен. А экзаменатор сидел на заднем сиденье и "не замечал" этого.

Сейчас, рассказывает инструктор, ученик сам должен сесть за руль и нажимать на педали, обладая хотя бы минимальными навыками вождения. Содействие состоит в отсутствии замечаний. Ученику просто не препятствуют и закрывают глаза на ошибки.

В таких условиях можно ехать хоть на первой передаче со скоростью 15 км/ч в течение всех 20 минут, что является стандартным временем для экзамена в городе. Экзаменатор может "не замечать", держит ли водитель полосу, ведь камера ее не фиксирует. Создает ли такое вождение аварийную ситуацию — вопрос риторический.

Еще одна интересная черта — у ученика нет гарантии, что сдаст экзамен с первого раза. Инструктор объяснил, что иногда экзаменаторы даже специально устраивают две попытки, чтобы не вызывать подозрений.

К примеру, именно такая "схема" действует в пресловутом киевском сервисном центре №8042 на улице Мрии, 19 (ранее — Туполева). Организовывают ее с помощью материально заинтересованных инструкторов автошкол. Цена вопроса – до 20 тысяч гривен.

О выгодности "бизнеса на правах" свидетельствует такой факт как автопарк экзаменаторов СЦ №8042: Toyota Land Cruiser Prado, BMW 5 2020г, Skoda Superb 2022г, Audi Q7, Cadillac CTS и другие.

Попытки сайта "Телеграф" получить комментарий Главного сервисного центра МВД Украины по поводу такой ситуации не увенчались успехом. Однако надеемся, что после этой публикации руководство или уполномоченные клерки будут более благосклонны к изданию.

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