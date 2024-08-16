Платити картою чи карткою: як правильно назвається засіб для безготівкового розрахунку

Чи завжди ми правильно називаємо речі, якими користуємося щодня

"Готівка чи карта?" — таке питання часто можна почути в магазинах, ресторанах та інших закладах, де ми здійснюємо оплату. І багато хто з нас, не замислюючись, відповідає: "Картою". Але з погляду української мови, така відповідь є некоректною.

Цікаво, що ця помилка є досить поширеною і часто зустрічається навіть у рекламних матеріалах банків та фінансових установ. Це пояснюється впливом російської мови, де слово "карта" вживається і для позначення платіжного інструмента.

"Карта" і "картка": як розрізняти

Річ у тому, що в українській мові слово "карта" має зовсім інше значення. Карта — це передусім зображення поверхні землі, наприклад, географічна карта. Також це може бути технічний документ або гральна карта для настільних ігор чи ворожіння.

Коли ж мова йде про платіжний інструмент, правильним терміном є "картка". Отже, правильно говорити:

банківська картка,

платіжна картка,

кредитна картка,

пластикова картка.

До речі, якщо ви любитель настільних ігор, то знайте: колода гральних карт складається саме з карт, а не з карток. Тут слово "карта" вживається цілком правильно.

Така відмінність може здатися незначною, але вона відіграє важливу роль у збереженні точності української мови. Крім того, правильне вживання термінів допомагає уникнути можливих непорозумінь, особливо в офіційних або ділових контекстах.

Раніше "Телеграф" пояснював, як лаконічно сказати "по крайній мірі" українською. Маємо щонайменше три варіанти.