Платить "картой" или "карткой": как правильно называется средство для безналичного расчета
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Всегда ли мы правильно называем вещи, которыми пользуемся каждый день
"Наличные или карта?" — такой вопрос часто можно услышать в магазинах, ресторанах и других заведениях, где мы производим оплату. И многие из нас, не задумываясь, отвечают: "Картой". Но с точки зрения украинского языка, такой ответ некорректен.
Интересно, что эта ошибка довольно распространена и часто встречается даже в рекламных материалах банков и финансовых учреждений. Это объясняется влиянием русского языка, где слово "карта" употребляется и для обозначения платежного инструмента.
"Карта" и "картка": как различать
Дело в том, что в украинском языке слово "карта" имеет совсем другое значение. Карта — это, прежде всего, изображение поверхности земли, например, географическая карта. Также это может быть технический документ или игральная карта для настольных игр или гадания.
Когда речь идет о платежном инструменте, правильным термином является "картка". Итак, правильно говорить:
- банківська картка,
- платіжна картка,
- кредитна картка,
- пластикова картка.
Кстати, если вы любитель настольных игр, то знайте: колода игральных карт состоит именно из карт, а не из "карток". Здесь слово "карта" употребляется совершенно правильно.
Такое отличие может показаться незначительным, но оно играет важную роль в сохранении точности украинского языка. Кроме того, правильное употребление терминов помогает избежать возможных недоразумений, особенно в официальных или деловых контекстах.
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