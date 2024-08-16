Платить "картой" или "карткой": как правильно называется средство для безналичного расчета

Всегда ли мы правильно называем вещи, которыми пользуемся каждый день

"Наличные или карта?" — такой вопрос часто можно услышать в магазинах, ресторанах и других заведениях, где мы производим оплату. И многие из нас, не задумываясь, отвечают: "Картой". Но с точки зрения украинского языка, такой ответ некорректен.

Интересно, что эта ошибка довольно распространена и часто встречается даже в рекламных материалах банков и финансовых учреждений. Это объясняется влиянием русского языка, где слово "карта" употребляется и для обозначения платежного инструмента.

"Карта" и "картка": как различать

Дело в том, что в украинском языке слово "карта" имеет совсем другое значение. Карта — это, прежде всего, изображение поверхности земли, например, географическая карта. Также это может быть технический документ или игральная карта для настольных игр или гадания.

Когда речь идет о платежном инструменте, правильным термином является "картка". Итак, правильно говорить:

банківська картка,

платіжна картка,

кредитна картка,

пластикова картка.

Кстати, если вы любитель настольных игр, то знайте: колода игральных карт состоит именно из карт, а не из "карток". Здесь слово "карта" употребляется совершенно правильно.

Такое отличие может показаться незначительным, но оно играет важную роль в сохранении точности украинского языка. Кроме того, правильное употребление терминов помогает избежать возможных недоразумений, особенно в официальных или деловых контекстах.

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