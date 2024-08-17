Заборона російської церкви в Україні: Стефанчук сказав, на якій стадії перебуває важливий законопроєкт

Організації, які афілійовані з РПЦ, матимуть час протягом дев'яти місяців розірвати усі зв'язки з росіянами

Верховна Рада найближчими днями розгляне законопроєкт №8371 про заборону в Україні Російської православної церкви. Вона буде заборонена негайно, проте усі українські релігійні організації, які підозрюються у співпраці з РПЦ, матимуть ще дев'ять місяців, щоб розірвати зв'язки з московськими церковниками.

Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу каналу "Ми — Україна" 17 серпня. За його словами, робота над документом тривала з моменту, коли діяльність парламенту заблокували, а працювали над законопроєктом юридичні служби та велика кількість депутатів.

"Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону… Буквально вчора близько другої ночі ми завершили всі консультації й сьогодні зранку комітет розглянув їх і прийняв уточнену редакцію. І дуже добре, що був час, щоб довести його до певного рівня досконалості — бо дуже багато поправок законодавчого характеру нам вдалося імплементувати, щоб зробити цей проєкт робочим. Найгірше в питанні, на яке чекає суспільство, це нашвидкуруч прийняти недосконалий закон, який не буде працювати", — заявив Стефанчук.

Документ має кілька головних завдань – забезпечити конституційний лад у державі з погляду релігійних відносин, унеможливити несправедливе переслідування тих або інших речей та дати можливість усім церквам, заплямованим зв'язками з Москвою, позбутися їх відповідно до канонічного права, зазначив спікер.

Також він підкреслив, що організації, які афілійовані з РПЦ, матимуть час протягом дев'яти місяців розірвати усі зв'язки з росіянами. Щодо з'ясування питання, чи справді є афіліація або співпраця з РПЦ, буде проводитися спеціальна експертиза. У випадку наявності таких ознак буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Рішення можна буде оскаржити у судовому порядку.

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність… Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", – резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на керівника РПЦ патріарха Кирила (Володимира Гундяєва). СБУ повідомила йому про підозру. За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. Гундяєв одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ під час обшуків упіймала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП на інтимі з хлопцем із церковного хору.