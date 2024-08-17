Запрет российской церкви в Украине: Стефанчук сказал, на какой стадии находится важный законопроект

У организаций, аффилированных с РПЦ, будет время в течение девяти месяцев разорвать все связи с россиянами

Верховная Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект №8371 о запрете в Украине Русской православной церкви. Она будет запрещена немедленно, однако все украинские религиозные организации, которые подозреваются в сотрудничестве с РПЦ, получат еще девять месяцев, чтобы разорвать связи с московскими церковниками.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Мы — Украина" 17 августа. По его словам, работа над документом продолжалась с момента, когда деятельность парламента заблокирована, а работали над законопроектом юридические службы и большое количество депутатов.

"Российская церковь в Украине будет запрещена. Это четкое положение, которое предусматривается в третьей статье этого закона… Буквально вчера около двух ночи мы завершили все консультации и сегодня утром комитет рассмотрел их и принял уточненную редакцию. И очень хорошо, что было время, чтобы довести его до определенного уровня совершенства — потому что очень много поправок законодательного характера нам удалось имплементировать, чтобы сделать этот проект рабочим. Хуже всего в вопросе, которого ждет общество, это наскоро принять несовершенный закон, который не будет работать", — заявил Стефанчук.

Документ имеет несколько главных задач – обеспечить конституционный строй в государстве с точки зрения религиозных отношений, исключить несправедливое преследование тех или иных вещей и дать возможность всем церквам, запятнанным связями с Москвой, избавиться от них в соответствии с каноническим правом, отметил спикер.

Также он подчеркнул, что организации, аффилированные с РПЦ, будут иметь время в течение девяти месяцев разорвать все связи с россиянами. Относительно выяснения вопроса, есть ли аффилиация или сотрудничество с РПЦ, будет проводиться специальная экспертиза. В случае наличия таких признаков будет подано решение о прекращении деятельности таких организаций. Решение можно будет оспорить в судебном порядке.

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, что прекратили свою деятельность… Именно эксперты, которые занимаются этими вопросами, скажут, есть ли признак аффилиации", – резюмировал Стефанчук.

Напомним, в ноябре 2023 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя РПЦ патриарха Кирилла (Владимира Гундяева). СБУ сообщила ему о подозрении. По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России. Гундяев одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ во время обысков поймала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП на интиме с парнем из церковного хора.