Подякувала "слугам" за виставу? Безугла відреагувала на спробу виключити її з оборонного комітету

Епопея з виключенням нардепки з комітету триває вже давно

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка днями вийшла із фракції "Слуга народу", прокоментувала спробу виключити її з оборонного комітету Верховної Ради. Відповідне питання у вівторок, 23 липня, розглядалося Регламентним комітетом ВР.

"Спасибі всім і слава Україні! Продовжую роботу в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови з пропозицією виключити Безуглу з оборонного комітету. Зараз вона є заступницею його голови.

Це питання 23 липня мало бути розглянуто Регламентним комітетом. Проте представники фракції "Слуга народу" (окрім голови комітету) демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум. Таким чином Безугла залишилась членом оборонного комітету.

У лютому цього року Верховна Рада України збиралася голосувати за ухвалу про відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Однак для винесення постанови до зали не вистачило голосів.

Раніше Безугла була звільнена з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. На її переконання, це рішення нібито було реакцією на "правду про проблеми у ЗСУ".

Як повідомляв "Телеграф", Безуглу внесли до бази "Миротворця". Причиною названо те, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління.