Визнаний непридатним, а у "Резерві+" все ще на обліку: що робити

Через відсутність даних про проходження ВЛК можуть відправити до військкомату

Нерідко українці стикаються з проблемою невідповідності даних у військово-облікових документах. Попри проходження військово-лікарської комісії та отримання висновку про непридатність до військової служби, інформація в системі може не оновлюватися.

Що робити у такій ситуації та як довести, що лікарі визнали вас не придатним, пише РБК-Україна. Постанова Кабінету Міністрів №560 передбачає, що відсутність військового квитка або невідповідність інформації в ньому є підставою для виклику до ТЦК та СП.

Наявність QR-коду в військовому квитку ще не гарантує відсутності проблем. Якщо в документі відсутні дані про проходження ВЛК, це може стати підставою для примусового доставлення до центрів комплектування.

Навіть якщо ви оновили свої дані через додаток "Резерв+", але не проходили медогляд, вас можуть зупинити на вулиці та відправити до військкомату. Перевіряють не лише наявність військово-облікових документів, але й відповідність даних, що містяться в ТЦК і у документах.

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко пояснює, якщо в реєстрі досі зазначено, що чоловік, визнаний ВЛК непридатним, є військовозобов'язаним та перебуває на обліку, необхідно вжити певних заходів для виправлення цієї невідповідності.

Перший крок – перевірка інформації в додатку "Резерв+". Можливо, це просто технічна помилка, яку можна виправити через службу підтримки. Однак, досвід показує, що часто цього недостатньо.

Якщо проблема не вирішується дистанційно, варто звернутися безпосередньо до ТЦК. Там потрібно подати заяву з проханням виключити вас з військового обліку на підставі рішення ВЛК. Можливо, знадобиться пройти повторний огляд, особливо якщо попереднє рішення було прийнято за старим законодавством.

Раніше "Телеграф" писав, які категорії українців у серпні отримають бронь від мобілізації автоматично. Продовження відстрочки може бути за станом здоров'я, за сімейними обставинами та для студентів.