Признан непригодным, а в "Резерве+" все еще на учете: что делать

Из-за отсутствия данных о прохождении ВВК могут отправить в военкомат

Нередко украинцы сталкиваются с проблемой несоответствия данных в военно-учетных документах. Несмотря на прохождение военно-врачебной комиссии и получение заключения о непригодности к военной службе, информация в системе может не обновляться.

Что делать в такой ситуации и как доказать, что врачи сочли вас непригодным, пишет РБК-Украина. Постановление Кабинета Министров №560 предусматривает, что отсутствие военного билета или несоответствие информации в нем является основанием для вызова в ТЦК и СП.

Наличие QR-кода в военном билете еще не гарантирует отсутствия проблем. Если в документе отсутствуют данные о прохождении ВВК, это может стать основанием для принудительного доставки в центры комплектования.

Даже если вы обновили свои данные через приложение "Резерв+", но не проходили медосмотр, вас могут остановить на улице и отправить в военкомат. Проверяют не только наличие военно-учетных документов, но и соответствие данных, содержащихся в ТЦК и документах.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко объясняет, если в реестре до сих пор указано, что мужчина, признанный ВВК непригодным, военнообязан и состоит на учете, необходимо принять определенные меры для исправления этого несоответствия.

Первый шаг – проверка информации в приложении "Резерв+". Возможно, это просто техническая ошибка, которую можно исправить через службу поддержки. Однако опыт показывает, что часто этого недостаточно.

Если проблема не решается дистанционно, следует обратиться непосредственно в ТЦК. Там необходимо подать заявление с просьбой исключить вас из военного учета на основании решения ВВК. Возможно, потребуется повторный осмотр, особенно если предыдущее решение было принято по старому законодательству.

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