"Кульок" залиште росіянам: п'ять порад, аби замінити це слово на українську мову
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Ви будете здивовані, як просто можна вивчити рідну мову
Українці дедалі частіше витісняють зі свого життя російську мову. Адже наша мова і так багата красивими словами та фразеологізмами. Проте і досі є люди, які вживають такі значення, як "кульок".
"Телеграф" з посиланням на мовознавців розповість, чим замінити це запозичене з російської мови слово. Знавці української радять його уникати
Які відповідники слід вживати:
- пакет;
- торба;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
Як зауважують спеціалісти, сумніви щодо доцільності вживання слова пакет часто спричинені тим, що "Словник української мови" в 11 томах (СУМ-11) визначає пакет тільки як паперовий мішок. Книгу видано протягом 1970–1980 років, через це значна кількість визначень морально застаріла. Дотримуватися неактуального визначення та поділяти термінологічно значення слів "кульок" і пакет виглядає штучно. Але на заміну слову кульок краще вживати будь-які з наведених варіантів.
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