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"Кульок" залиште росіянам: п'ять порад, аби замінити це слово на українську мову

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Кіт і пакет Новина оновлена 19 серпня 2024, 14:33
Кіт і пакет. Фото Колаж "Телеграф"

Ви будете здивовані, як просто можна вивчити рідну мову

Українці дедалі частіше витісняють зі свого життя російську мову. Адже наша мова і так багата красивими словами та фразеологізмами. Проте і досі є люди, які вживають такі значення, як "кульок".

"Телеграф" з посиланням на мовознавців розповість, чим замінити це запозичене з російської мови слово. Знавці української радять його уникати

Які відповідники слід вживати:

  • пакет;
  • торба;
  • торбинка;
  • мішок;
  • мішечок.

Як зауважують спеціалісти, сумніви щодо доцільності вживання слова пакет часто спричинені тим, що "Словник української мови" в 11 томах (СУМ-11) визначає пакет тільки як паперовий мішок. Книгу видано протягом 1970–1980 років, через це значна кількість визначень морально застаріла. Дотримуватися неактуального визначення та поділяти термінологічно значення слів "кульок" і пакет виглядає штучно. Але на заміну слову кульок краще вживати будь-які з наведених варіантів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає слово "манівці" в українській мові. І як правильно запитувати час українською мовою.

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#Українська мова #Правила #Українська мова і література #Правопис