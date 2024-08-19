"Кульок" залиште росіянам: п'ять порад, аби замінити це слово на українську мову

Ви будете здивовані, як просто можна вивчити рідну мову

Українці дедалі частіше витісняють зі свого життя російську мову. Адже наша мова і так багата красивими словами та фразеологізмами. Проте і досі є люди, які вживають такі значення, як "кульок".

"Телеграф" з посиланням на мовознавців розповість, чим замінити це запозичене з російської мови слово. Знавці української радять його уникати

Які відповідники слід вживати:

пакет;

торба;

торбинка;

мішок;

мішечок.

Як зауважують спеціалісти, сумніви щодо доцільності вживання слова пакет часто спричинені тим, що "Словник української мови" в 11 томах (СУМ-11) визначає пакет тільки як паперовий мішок. Книгу видано протягом 1970–1980 років, через це значна кількість визначень морально застаріла. Дотримуватися неактуального визначення та поділяти термінологічно значення слів "кульок" і пакет виглядає штучно. Але на заміну слову кульок краще вживати будь-які з наведених варіантів.

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