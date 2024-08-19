Ситуація погіршується: як будуть вимикати світло в Україні 20 серпня

Навантаження на енергосистему зростає

В Україну знову повернулися відключення світла для населення. У вівторок, 20 серпня, будуть застосовуватись дві черги.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго". Там зазначили, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

В з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години обмежень не передбачається. Також не буде обмежуватися споживання об’єктів критичної інфраструктури.

Причиною таких кроків у національній енергокомпанії називають збільшення споживання електроенергії через зростання температури повітря. В компанії наголосили, що причина обмежень та ж, що і в попередні місяці: наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні-червні цього року. Втрачені 9 гігават потужності зруйнованих або пошкоджених теплових та гідроелектростанцій поки вдалося відновити лише частково, тому зі збільшенням споживання у спеку – зростає і дефіцит в енергосистемі.

Нагадаємо, про повернення графіків відключень раніше попередила заступниця міністра енергетики України Світлана Грінчук. При цьому вона попереджала, що згідно з прогнозами синоптиків в Україну повертається спека, а енергетики готуються до збільшення споживання. Заступник міністра зазначила, що вітчизняна енергосистема знаходиться у сезоні ремонту, щоб краще підготуватися до зими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ДТЕК відповіли, коли повністю скасують графіки відключень. Українців запевнили, що скасування графіків залежить від ситуації в енергосистемі, а саме коли вона не вимагатиме балансування.