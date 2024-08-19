Ситуация усугубляется: как будут выключать свет в Украине 20 августа

Нагрузка на энергосистему возрастает

В Украину снова вернулись отключения света для населения. Во вторник, 20 августа, будут применяться две очереди.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Там отметили, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы ограничений не предусматривается. Также не будет ограничиваться потребление объектов критической инфраструктуры.

Причиной таких шагов в национальной энергокомпании называют увеличение потребления электроэнергии из-за роста температуры воздуха. В компании подчеркнули, что причина ограничений та же, что и в предыдущие месяцы: последствия массированных атак россиян на энергообъекты в марте-июне этого года. Потерянные 9 гигаватт мощности разрушенных или поврежденных тепловых и гидроэлектростанций пока удалось восстановить частично, поэтому с увеличением потребления в жару – растет и дефицит в энергосистеме.

Напомним, о возвращении графиков отключений ранее предупредила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. При этом она предупреждала, что, согласно прогнозам синоптиков, в Украину возвращается жара, а энергетики готовятся к увеличению потребления. Замминистра отметила, что отечественная энергосистема находится в сезоне ремонта, чтобы лучше подготовиться к зиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ДТЭК ответили, когда полностью отменят графики отключений. Украинцев заверили, что отмена графиков зависит от ситуации в энергосистеме, а именно когда она не потребует балансировки.