Що буде після скасування прожиткового мінімуму: експерт із соцполітики дав коментар
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Скасування прожиткового мінімуму в України, про який нещодавно заговорили в уряді, може істотно знизити державну допомогу вразливим категоріям населення. Наразі на основі зазначеного мінімуму і розраховується ця допомога.
Про це заявив експерт з питань соціальної політики, народний депутат України (6 та 7 скликання) Андрій Павловський. Свою думку висловив в етері телеканалу "Київ 24".
"Якщо скасувати прожитковий мінімум, то це відкриває шлях до того, що суттєво можна буде зменшити соціальні виплати, їх розмір. Зараз вони вимушені спиратися і обраховувати їх через розмір прожиткового мінімуму, а якщо його не буде — ну, визначай зі стелі", — мовив Павловський.
За його словами, скасування прожиткового мінімуму дозволить уряду маніпулювати цим питанням і визначати розмір виплат, наприклад, з огляду на те, скільки грошей є у бюджеті. Зрештою, це може призвести до того, що державна допомога вразливим категоріям населення буде суттєво знижена.
До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть скасувати прожитковий мінімум. Замість нього планують запровадити базову соціальну допомогу, і це буде не постійна величина. Вона залежатиме від кількості членів сім’ї та доходів конкретного домогосподарства.