Що буде після скасування прожиткового мінімуму: експерт із соцполітики дав коментар

Подібні зміни можуть бути не на краще

Скасування прожиткового мінімуму в України, про який нещодавно заговорили в уряді, може істотно знизити державну допомогу вразливим категоріям населення. Наразі на основі зазначеного мінімуму і розраховується ця допомога.

Про це заявив експерт з питань соціальної політики, народний депутат України (6 та 7 скликання) Андрій Павловський. Свою думку висловив в етері телеканалу "Київ 24".

"Якщо скасувати прожитковий мінімум, то це відкриває шлях до того, що суттєво можна буде зменшити соціальні виплати, їх розмір. Зараз вони вимушені спиратися і обраховувати їх через розмір прожиткового мінімуму, а якщо його не буде — ну, визначай зі стелі", — мовив Павловський.

За його словами, скасування прожиткового мінімуму дозволить уряду маніпулювати цим питанням і визначати розмір виплат, наприклад, з огляду на те, скільки грошей є у бюджеті. Зрештою, це може призвести до того, що державна допомога вразливим категоріям населення буде суттєво знижена.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть скасувати прожитковий мінімум. Замість нього планують запровадити базову соціальну допомогу, і це буде не постійна величина. Вона залежатиме від кількості членів сім’ї та доходів конкретного домогосподарства.