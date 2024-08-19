Что будет после отмены прожиточного минимума: эксперт по соцполитике дал комментарий

Подобные изменения могут быть не к лучшему

Отмена прожиточного минимума в Украине, о котором недавно заговорили в правительстве, может существенно снизить государственную помощь уязвимым категориям населения. На основе указанного минимума и рассчитывается эта помощь.

Об этом заявил эксперт по социальной политике, народный депутат Украины (6 и 7 созыва) Андрей Павловский. Свое мнение выразил в эфире телеканала "Киев 24".

"Если отменить прожиточный минимум, то это открывает путь к тому, что существенно можно будет уменьшить социальные выплаты, их размер. Сейчас они вынуждены опираться и исчислять их исходя из размера прожиточного минимума, а если его не будет — ну, определяй с потолка", — сказал Павловский.

По его словам, отмена прожиточного минимума позволит правительству манипулировать этим вопросом и определять размер выплат, например, учитывая, сколько денег есть в бюджете. В конце концов это может привести к тому, что государственная помощь уязвимым категориям населения будет существенно снижена.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Украине могут отменить прожиточный минимум. Вместо него планируют ввести базовую социальную помощь, и это будет не постоянная величина. Она будет зависит от количества членов семьи и доходов конкретного домохозяйства.