Відмовитися від повістки можна, але...: у яких випадках це буде законно

Якщо на повістці не зазначено ряд необхідних даних, це вважається просто листком паперу без юридичної сили

Військовозобов’язані громадяни, яким співробітники ТЦК вручають повістку, можуть відмовитися від неї в деяких випадках. Є кілька причин, через які людина законно може не прийняти документ і не отримати за це покарання.

Детально про це розповів член Асоціації правників України, практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко, пише видання Факти. За його словами, від повістки можна відмовитися, наприклад, якщо вона заповнена з помилками.

У повістці обов’язково мають бути зазначені такі дані: вид повістки; дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися; назва органу, друк, підпис керівника військкомату.

"Якщо видають повістку, яку виписують при людині, то є дуже багато питань до цієї повістки. Якщо людина помітила порушення, то вона може відмовитися і не підписувати", — сказав Ревенко.

Він додав, що якщо на повістці немає обов’язкових реквізитів, то це просто аркуш паперу без жодної юридичної сили.

Також важливо врахувати, що якщо військовозобов’язаному одразу вручають мобілізаційне розпорядження для відправлення його до навчального центру чи військової частини, то це є протиправною дією з боку ТЦК та СП. У такому разі людина може відмовитися від повістки.

Своєю чергою юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та військовим становищем, адвокат компанії АРЕС Євген Промський зазначив, що якщо військовозобов’язаний відмовляється отримати повістку, то уповноважений представник ТЦК складає акт відмови та оголошує про це громадянину.

Акт відмовитися від отримання повістки далі передається керівнику ТЦК, та був вирішується питання притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

У разі, якщо причиною відмови від повістки були незаконні дії працівників ТЦК (відсутність службового посвідчення, повістка не підписана, неналежна форма або заповнена на місці, насильницькі дії представників ТЦК), то громадянин може оскаржити в адміністративному чи судовому порядку своє затримання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно знати про вручення повісток на вулиці. Є чіткий порядок дій, яких співробітник ТЦК або інша особа, яка вручає повістку, має дотримуватись.