Жара не отпускает: какие регионы Украины на День флага не спасет даже дождь, прогноз известного синоптика
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На западе страны ожидается небольшой спад температуры
Украину продолжает накрывать летняя жара, которая продлится до конца недели, поэтому даже на День флага украинцам не стоит ждать значительной прохлады. Днем в пятницу, 23 августа, солнце кое-где пригреет до +35°С.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, прогнозируются ливни и грозы на востоке страны.
Южные, восточные и большинство центральных областей ожидает жара, ведь столбики термометра достигнут отметки от +30 до +35°С.
А вот западные и северные регионы, в частности в Винницкой области, значительной части Черкасщины и Полтавщины жара немного отпустит. Днем солнце пригреет от +24 до +29°С, а ночью температура опустится кое-где до +11°С.
Также прохладнее станет и в столице на День флага. Уже днем столбик термометра покажет до +27°С, а ночью +19°С. Порывы ветра в Киеве будут достигать 8 м/с.
Заметим, по данным Укргидрометцентра, жарче всего будет в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях. Здесь днем отметка термометра составит +35°С.
Напомним, что на День Независимости, 24 августа, синоптики прогнозируют незначительный спад жары и усиление ветра до 10 м/с. Однако осадков и облачности не обещают.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где на День знаний будет жарче всего и какие регионы не спасут даже дожди.