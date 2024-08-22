Жара не отпускает: какие регионы Украины на День флага не спасет даже дождь, прогноз известного синоптика

На западе страны ожидается небольшой спад температуры

Украину продолжает накрывать летняя жара, которая продлится до конца недели, поэтому даже на День флага украинцам не стоит ждать значительной прохлады. Днем в пятницу, 23 августа, солнце кое-где пригреет до +35°С.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, прогнозируются ливни и грозы на востоке страны.

Южные, восточные и большинство центральных областей ожидает жара, ведь столбики термометра достигнут отметки от +30 до +35°С.

А вот западные и северные регионы, в частности в Винницкой области, значительной части Черкасщины и Полтавщины жара немного отпустит. Днем солнце пригреет от +24 до +29°С, а ночью температура опустится кое-где до +11°С.

Также прохладнее станет и в столице на День флага. Уже днем столбик термометра покажет до +27°С, а ночью +19°С. Порывы ветра в Киеве будут достигать 8 м/с.

Заметим, по данным Укргидрометцентра, жарче всего будет в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях. Здесь днем отметка термометра составит +35°С.

Напомним, что на День Независимости, 24 августа, синоптики прогнозируют незначительный спад жары и усиление ветра до 10 м/с. Однако осадков и облачности не обещают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где на День знаний будет жарче всего и какие регионы не спасут даже дожди.