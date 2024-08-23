Прогулянці нічого не завадить: синоптики розповіли, якої погоди чекати на вихідних

Місцями буде доволі спекотно

Цими вихідними в Україні чекають на спекотну і суху погоду. Антициклон, що охопив значну частину Східної Європи, зумовлює стабільні погодні умови на великій території.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Так, за його словами, у найближчі дві доби прогнозується стабільна і тепла, а подекуди, спекотна погода, без опадів.

Субота, 24 серпня

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +26…+31 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +27…+32 °С. У Карпатах вночі +6…+11 °С, вдень +20…+25 °С.

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +28…+33 °С.

Погода в Україні 24 серпня

Неділя, 25 серпня

У північних областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +28…+33 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +31…+36 °С.

У південних регіонах та Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +31…+36 °С, на узбережжі морів +27…+32 °С.

У західних областях очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +28…+33 °С. У Карпатах вночі +7…+12 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних регіонах невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +31…+36 °С.

Погода в Україні 25 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Києві цими вихідними. У столиці прогнозують нову хвилю спеки.