Прогулке ничего не помешает: синоптики рассказали, какой погоды ждать на выходных

Местами будет довольно жарко

В эти выходные в Украине ждут жаркую и сухую погоду. Антициклон, охвативший значительную часть Восточной Европы, предопределяет стабильные погодные условия на обширной территории.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Так, по его словам, в ближайшие двое суток прогнозируется стабильная и теплая, а кое-где жаркая погода, без осадков.

Суббота, 24 августа

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +26…+31 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днем +30…+35 °С.

В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днем +29…+34 °С.

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +27…+32 °С. В Карпатах ночью +6…+11 °С, днем +20…+25 °С.

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днем +28…+33 °С.

Погода в Украине 24 августа

Воскресенье, 25 августа

В северных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +28…+33 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днем +31…+36 °С.

В южных регионах и Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днем +31…+36 °С, на побережье морей +27…+32 °С.

В западных областях ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +28…+33 °С. В Карпатах ночью +7…+12 °С, днем +22…+27 °С.

В центральных регионах небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днем +31…+36 °С.

Погода в Украине 25 августа

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Киеве в эти выходные. В столице прогнозируют новую волну жары.