Сколько украинцы будут платить за воду с 1 сентября: озвучены тарифы

Актуальная информация для всех потребителей

После июньского роста цен на электроэнергию украинцев интересует вопрос, ожидать ли новых тарифов с приходом осени. Однако повышение цен на воду и водоотвод в крупных городах не планируется.

Сейчас цена за куб воды в Украине варьируется от 24,52 до 45,97 гривен. Соответственно в крупных городах тарифы на воду для населения с 1 сентября остаются неизменными, то есть на уровне 1 января 2022 года.

Такое решение обусловлено действием моратория Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Однако мораторий не распространяется на небольшие города и городки, где местные власти повышают тарифы на воду без согласования с НКРЭКУ.

К примеру уже известно о том, что в ряде городов Киевской области планируют обновить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Так, в Белогородской тергромаде хотят поднять стоимость воды КП "Святопетровское". Цена на централизованное водоснабжение вырастет на 15%, а на водоотвод — на 47%.

Во Львове абонплата для домов без счетчиков уже также выросла на 38%, составив 19,63 гривен за кубометр. Для жилья с приборами учета цена повысилась на 6% — до 31,15 гривен.

Узнать точную стоимость цены на водоснабжение и водоотвод можно на сайте вашего водоканала.

Напомним, что ранее НКРЭКУ хотел повышать цены на водоснабжение и водоотвод. В июле они должны были увеличиться на 32%, однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца войны никаких повышений сумм тарифов на водоснабжение не будет.

В свою очередь нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине с 1 июня повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.