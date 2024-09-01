Много Побед и один Переможець: сколько украинцев являются носителями триумфальных фамилий

Некоторые из фамилий происходят из праславянского языка

В Украине немало фамилий, появление которых связано с родом занятий предков или их происхождением. Однако есть и такие, которые возникли от других факторов, например поведенческих.

Так, раньше мы рассказывали сколько в Украине Зради. Речь, конечно, не о врагах-изменниках, а о фамилиях. Сегодня предлагаем узнать, есть ли в стране Перемога.

Поверхностный поиск в сети положительных результатов не дал, но есть Переможець. По состоянию на 2013 год, согласно данным в открытых регистрах, в Украине был один Переможець. Это мужчина по имени Олег, проживавший на территории Александрии Кировоградской области.

В то же время мы узнали, что в Украине, по состоянию на 2013 год, проживало по меньшей мере 72 Победы. Наибольшее количество людей с такой фамилией было зарегистрировано в Семеновском районе Полтавской области.

Кроме того, проживают в Украине и Побиды. Побида — устаревшее слово для обозначения победы, происходящее еще с праславянских времен. По состоянию на 2013 год в Украине проживало 13 Побид. Все в уже упоминавшемся Семеновском районе Полтавской области.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии имели те, кто испокон веков боролся за независимость Украины.