"Прорвало дамбу": политолог рассказал, почему Зеленский решился на массовые кадровые перестановки

Некоторые министры занимали свои должности по 2 года

Украину ждет волна громких отставок в верхушке власти. В результате Правительство претерпевает существенные изменения.

Помогут ли эти перестановки улучшить эффективность работы правительства в сложившейся сложной ситуации? Какие факторы повлияли на решение об увольнении ключевых министров? На эти и другие вопросы в комментарии "Телеграфу" ответил директор Института социально-политического проектирования ’Диалог’ Андрей Миселюк.

"Что касается каскада отставок, который мы видим в последние дни, то на это несколько факторов. С одной стороны, очень долго, месяцами уже, велись разговоры о том, что будут кадровые перестановки в Правительстве, начиная с премьера Шмыгаля. Но мы видим, что ничего не происходило", — отмечает Миселюк.

Политолог уточнил, что сейчас создается впечатление, что в правительстве возник эффект запруды или плотины — когда вода накопилась и теперь прорвало. Президенту, с точки зрения управленческой, конечно, проще провести сразу серию отставок и затем назначений, и именно этим, по-видимому, объясняется то, что они сделали все это в один момент.

"С другой стороны, понятно, что к эффективности работы некоторых министров было много вопросов. В то же время есть действительно странные отставки, например, Дмитрия Кулебы. Он всегда последовательно отстаивал линию Президента Зеленского, озвучивал нужные мессенджи. Кроме того, имел фирменный стиль, резкий стиль высказываний, который не присущ так называемой старой гвардии дипломатов", — говорит Миселюк.

Вероятно, его назначат на какой-то другой пост (скорее всего, он будет курировать внешнеполитические вопросы). Зеленскому такие люди нужны. На его место назначат похожего человека, который будет повторять его курс. Вероятно, это будет украинский дипломат Андрей Сибига, говорит специалист по политологии.

Что касается увольнения Шурмы (замруководителя Офиса президента, — ред.), то оно также было неожиданным, ведь он зарекомендовал себя как эффективный менеджер. Зеленский его ценил. И это все несмотря на компроматы по Шурме, серьезные претензии и тому подобное.

На вопрос, помогут ли кадровые изменения в нынешней ситуации, Миселюк ответил, что такие возможности есть. Но при условии, что будут поставлены новые задачи и если новые министры качественно подойдут к расстановке приоритетов. Поэтому есть вероятность того, что их коэффициент полезного действия будет выше. Стоит отметить, что предыдущие министры находились на должностях долго, примерно по 2 года, и в их работе возник застой.

Ранее "Телеграф" писал, кого хотят уволить следующим и почему. Чиновник из Офиса Президента давно хотел уволиться, а теперь Зеленский готов его отпустить.