Вылетели стекла и сорвало обшивку: в одном из ЖК Киева раздался мощный взрыв (видео, фото)

Остатки ставен упали на парковку под домом

В четверг, 5 сентября, в Киевском ЖК "София" на Софиевской Борщаговке в одной из квартир произошел взрыв. На фото очевидцев видно, что взрывной волной вынесло оконные рамы на лоджии и часть обшивки многоквартирного дома.

По предварительной информации, произошла разгерметизация газа. Об этом сообщает паблик "Реальный Киев". Сообщение сделали в своем Telegram-канале.

Остатки ставен и обшивки упали на парковку под домом. В другом паблике предположили, что в квартире мог взорваться аккумулятор.

Пока информации о пострадавших нет, равно как и неизвестны истинные причины инцидента. Взрыв произошел на восьмом этаже ЖК "София", предварительно, возгорания нет.

ЖК "София" находится в селе Софиевская Борщаговка, это большой жилой комплекс с несколькими десятками домов. В каком именно раздался взрыв, пока неизвестно.

ЖК "София" на карте

ЖК "София"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неизвестный бросил гранату в фасад дома на Нивках. Инцидент произошел рядом с улицей Салютной в Шевченковском районе. Предварительно никто не пострадал.