Осінь нагадає про себе прохолодою: де буде лише +3 градуси, прогноз погоди на вихідні

У вихідні очікується чудова погода

В Україні стоїть бабине літо, погода тішить м’яким теплом. Однак осінь поступово вступає у свої права і найближчими днями вона нагадає про себе нічною прохолодою.

Як пояснив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, наразі погоду в Україні "диктує" антициклон Quentin. По всій країні буде помірно тепла погода, але вночі буде помітно прохолодніше, ніж у попередні дні. У південній частині України очікується поривчастий вітер. Дощів не прогнозується, лише у Криму місцями можливі невеликі опади.

Погода в Україні на суботу, 7 вересня

На заході вдень повітря прогріється до +26 ... +31 градуса. У Карпатах вночі було всього +5…+10 градусів, вдень прогнозується 20-25 градусів вище за нуль.

У північній частині України буде переважно сонячно. Вдень температура повітря досягне +22 ... +27 градусів.

У центральних регіонах буде невелика хмарність. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 ... +28 градусів.

У південних областях та в Криму прогнозується мінлива хмарність. У денний час очікується 23-28 градусів із позначкою "плюс".

На сході буде малохмарно. Повітря вдень прогріється до +22 ... +27 градусів.

Погода в Україні на неділю, 8 вересня

У західній частині хмарно, без опадів. У нічний час очікується 7-12 градусів вище за нуль, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів, на Закарпатті — до +31. У Карпатах вночі буде всього +3…+8 градусів, вдень прогнозується +19…+24 градуси.

На півночі України буде сонячно та сухо. У нічні години градусники покажуть +9…+14 градусів, вдень буде 23-28 градусів тепла.

У центральних регіонах прогнозується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, удень вона досягне 23-28 градусів вище за нуль.

У південній частині країни очікується мінлива хмарність, переважно сухо, але в Криму вдень місцями можливі дощі та грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13…+18 градусів, вдень буде 23-28 градусів вище за нуль.

На сході без опадів. Вночі очікується +9…+14 градусів, вдень повітря прогріється до 22-27 градусів з позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Києві на вихідні. У столиці буде сонячно та сухо.