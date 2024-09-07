Осень напомнит о себе прохладой: где будет всего +3 градуса, прогноз погоды на выходные
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На выходных ожидается чудесная погода
В Украине стоит бабье лето, погода радует мягким теплом. Однако осень постепенно вступает в свои права и в ближайшие дни она напомнит о себе ночной прохладой.
Как пояснил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, сейчас погоду в Украине "диктует" антициклон Quentin. По всей стране будет умеренно теплая погода, но по ночам будет заметно прохладнее по сравнению с предыдущими днями. В южной части Украины ожидается порывистый ветер. Дождей не прогнозируется, только в Крыму местами возможны небольшие осадки.
Погода в Украине на субботу, 7 сентября
На западе днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. В Карпатах ночью было всего +5…+10 градусов, днем прогнозируется 20-25 градусов выше нуля.
В северной части Украины будет по преимуществу солнечно. В дневные часы температура воздуха достигнет нем +22…+27 градусов.
В центральных регионах будет небольшая облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов.
В южных областях и в Крыму прогнозируется переменная облачность. В дневное время ожидается 23-28 градусов с отметкой "плюс".
На востоке будет малооблачно. Воздух днем прогреется до +22…+27 градусов.
Погода в Украине на воскресенье, 8 сентября
В западной части будет облачно, без осадков. В ночное время ожидается 7-12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, на Закарпатье — до +31. В Карпатах ночью будет всего +3…+8 градусов, днем прогнозируется +19…+24 градуса.
На севере Украины будет солнечно и сухо. В ночные часы градусники покажут +9…+14 градусов, днем будет 23-28 градусов тепла.
В центральных регионах прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем она достигнет 23-28 градусов выше нуля.
В южной части страны ожидается переменная облачность, по преимуществу сухо, но в Крыму днем местами возможны дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +13…+18 градусов, днем будет 23-28 градусов выше нуля.
На востоке будет солнечно, без осадков. Ночью ожидается +9…+14 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 22-27 градусов с отметкой "плюс".
Ранее "Телеграф" детально рассказывал о погоде в Киеве на выходных. В столице будет солнечно и сухо.