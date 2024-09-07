Осень напомнит о себе прохладой: где будет всего +3 градуса, прогноз погоды на выходные

На выходных ожидается чудесная погода

В Украине стоит бабье лето, погода радует мягким теплом. Однако осень постепенно вступает в свои права и в ближайшие дни она напомнит о себе ночной прохладой.

Как пояснил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, сейчас погоду в Украине "диктует" антициклон Quentin. По всей стране будет умеренно теплая погода, но по ночам будет заметно прохладнее по сравнению с предыдущими днями. В южной части Украины ожидается порывистый ветер. Дождей не прогнозируется, только в Крыму местами возможны небольшие осадки.

Погода в Украине на субботу, 7 сентября

На западе днем ​​воздух прогреется до +26…+31 градуса. В Карпатах ночью было всего +5…+10 градусов, днем ​​прогнозируется 20-25 градусов выше нуля.

В северной части Украины будет по преимуществу солнечно. В дневные часы температура воздуха достигнет нем ​​+22…+27 градусов.

В центральных регионах будет небольшая облачность. Днем ​​столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов.

В южных областях и в Крыму прогнозируется переменная облачность. В дневное время ожидается ​​23-28 градусов с отметкой "плюс".

На востоке будет малооблачно. Воздух днем прогреется до ​​+22…+27 градусов.

Погода в Украине на воскресенье, 8 сентября

В западной части будет облачно, без осадков. В ночное время ожидается 7-12 градусов выше нуля, днем ​​воздух прогреется до +23…+28 градусов, на Закарпатье — до +31. В Карпатах ночью будет всего +3…+8 градусов, днем ​​прогнозируется +19…+24 градуса.

На севере Украины будет солнечно и сухо. В ночные часы градусники покажут +9…+14 градусов, днем будет ​​23-28 градусов тепла.

В центральных регионах прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем она достигнет 23-28 градусов выше нуля.

В южной части страны ожидается переменная облачность, по преимуществу сухо, но в Крыму днем ​​местами возможны дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +13…+18 градусов, днем ​​будет 23-28 градусов выше нуля.

На востоке будет солнечно, без осадков. Ночью ожидается +9…+14 градусов, в дневные часы воздух прогреется до ​​22-27 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" детально рассказывал о погоде в Киеве на выходных. В столице будет солнечно и сухо.